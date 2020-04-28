Банк «РОССИЯ» передал в Ленобласть медицинские материалы
Средства индивидуальной защиты предназначены врачам и медперсоналу.
Фото: 5-tv.ru
Банк «РОССИЯ» передал сегодня правительству Ленинградской области медицинские материалы, необходимые для безопасной работы врачей и персонала больниц с зараженными коронавирусом пациентами.
В медучреждения региона отправятся коробки со средствами индивидуальной защиты: медицинскими костюмами и очками, перчатками повышенной защиты и прочности, респираторами, хирургическими масками, а также бахилами с повышенной противовирусной защитой.
Напомним, банк «РОССИЯ» уже не в первый раз оказывает помощь правительству Ленинградской области. Не так давно он представил 47-му региону несколько автомобилей скорой помощи, оборудованных аппаратами ИВЛ и кислородотерапией, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, а также электрокардиографами.
Ранее 5-tv.ru также сообщал, что банк «РОССИЯ» закупил для Санкт-Петербурга медоборудование на 700 миллионов рублей.
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