Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек

Число заболевших COVID-19 в мире продолжает расти и достигло отметки в три миллиона сто тысяч человек. Каждый третий случай в США. Американская статистика «перевалила» через психологическую отметку в миллион инфицированных. При этом 57 с половиной тысяч погибших в Штатах. В мире пандемия унесла более четверти миллиона жизней

И эксперты не исключают второй волны заражения.

Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, отметив, что всем, похоже, нужно приучатся жить вместе с вирусом. Ведь страна не может постоянно находиться в изоляции, это грозит экономике полным крахом. С 11 мая во Франции будут ослаблять карантин. Разрешат свободно перемещаться, но не далее, чем на 100 километров от дома.

Как заявила Ассоциация врачей Японии, летние Олимпийские игры в Токио пройдут в следующем году только в том случае, если пандемия прекратится и будет создана эффективная вакцина против коронавируса.

Берлинский зоопарк открылся для посетителей. Ранее сотрудники заявляли, что едва находят деньги, чтобы кормить животных, которые явно грустят без людей.

А в крупнейшем городе Австралии, Сиднее открыли знаменитый пляж Бонди Бич. В первые же часы после отмены карантина его заполонили сотни людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал недопустимыми человеческие жертвы ради спасения экономики.

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