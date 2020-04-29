Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что некоторые европейские страны, а также США пытаются найти виновных в пандемии коронавируса и обвиняют Китай, где была зарегистрирована вспышка COVID-19. В свою очередь, глава российского ведомства убежден, что сначала нужно предотвратить распространение заболевания, а уже после разбираться в причинах его возникновения. Причем по словам политика, это необходимо сделать не для того, чтобы выявить виновных, а для изготовления противовирусного препарата.

«Сейчас самое главное — победить эту пандемию, а потом, конечно же, необходимо расследовать причины ее возникновения хотя бы для того, чтобы понять, как выработать противоядие, которое будет надежным в будущем. <…> Безусловно, нужно будет разбираться в причинах. Но не разбираться с целью, чтобы сказать „я был прав. Вот, кто виноват. Я делал все правильно, поэтому давайте голосуйте за меня“, а с целью понять, как выработать оптимальные подходы к преодолению этой угрозы в будущем», — подчеркнул Лавров в интервью ТАСС.

Министр иностранных дел РФ добавил, что не может говорить об ошибках в деятельности ООН или Всемирной организации здравоохранения. По его словам, они действовали своевременно, оперативно и в соответствии со своим уставом.

«Организация (ВОЗ — Прим.ред.) не имеет полномочий, направленных на установление того или иного режима в странах-членах. Она выносит рекомендации. Даже когда она объявила чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом, это была рекомендация всем остальным. Организация не могла приказать всем объявить чрезвычайное положение. Каждая страна в меру восприятия ситуации у себя на национальном уровне уже учитывала или не учитывала эту рекомендацию», — пояснил Лавров.

Политик отметил, что ООН, ЮНИСЕФ, Фонд ООН в области народонаселения, Всемирная продовольственная организация (ФАО), Организация по промышленному развитию (ЮНИДО) имеют программы поддержки нуждающимся в развивающихся странах, без которой последствия пандемии были бы более разрушительными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров заявил о важности объединений усилий стран в условиях пандемии.