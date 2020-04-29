«Рост заболеваемости снизился»: Попова рассказала, при каких условиях россияне смогут быстрее вернуться к обычной жизни

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что соблюдение всех карантинных мер позволит россиянам вернуться к обычной жизни, но с определенными особенностями. По словам главы ведомства, за два инкубационных периода (каждый длится примерно две недели — Прим.ред) в стране значительно снизился рост заболеваемости коронавирусом.

Однако, по мнению Поповой, в настоящий момент снимать ограничения нельзя. Она убеждена, что режим самоизоляции должен быть продлен на период майских праздников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая. Кроме того, глава государства поручил правительству подготовить план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. План должен быть готов к 5 мая и начать воплощаться с 12 мая.

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