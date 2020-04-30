Песков: Россия избежала гуманитарной катастрофы из-за коронавируса в отличие от США

Россия избежала гуманитарной катастрофы из-за коронавирусной инфекции COVID-19, а США не смогли сделать того же. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Слава Богу, ни в одном регионе России не случилось гуманитарной катастрофы. К нашему большому сожалению, гуманитарная катастрофа произошла в некоторых штатах США, в первую очередь, в Нью-Йорке», — заявил представитель Кремля.

По его словам, России, в частности Москве, удалось избежать огромного количества жертв и перегрузки системы здравоохранения. Это произошло благодаря своевременному принятию жестких решений по самоизоляции и быстрому наращиванию дополнительных койко-мест.

«Катастрофического сценария нам удалось избежать. <…> Не чудом, это не само собой произошло, это произошло благодаря принятым мерам», — подчеркнул Песков.

По последним данным оперштаба, в России зафиксировано около 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа; скончались от COVID-19 чуть меньше одной тысячи россиян. По последним данным Университета Джона Хопкинса, в США насчитывается более миллиона инфицированных коронавирусом; скончались около 61 тысячи американцев.

Как сообщал 5-tv.ru, всего в мире зарегистрировано более трех миллионов 170 тысяч случаев заражения COVID-19. Умерших из-за коронавируса — более 226 тысяч.

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