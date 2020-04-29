Российские саперы проводят работы по разминированию пригородов Аллепо

Взрывы сейчас звучат и в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. На освобожденных от боевиков территориях начались работы по разминированию.

Российские саперы зачищают от опасных предметов пригороды Алеппо, трассу М-5 и древний город Эбла.

Музей под открытым небом был практически уничтожен боевиками, чтобы сюда могли вернуться археологи и реставраторы, проверяют каждый сантиметр территорий.

Из Сирии репортаж Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные провели воздушное патрулирование в Сирии.