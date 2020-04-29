Российские саперы проводят работы по разминированию пригородов Аллепо
Чтобы начать здесь восстановительные работы, необходимо проверить каждый квадратный метр.
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Фото, видео: REUTERS / Khalil Ashawi; 5-tv.ru
Взрывы сейчас звучат и в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. На освобожденных от боевиков территориях начались работы по разминированию.
Российские саперы зачищают от опасных предметов пригороды Алеппо, трассу М-5 и древний город Эбла.
Музей под открытым небом был практически уничтожен боевиками, чтобы сюда могли вернуться археологи и реставраторы, проверяют каждый сантиметр территорий.
Из Сирии репортаж Станислава Григорьева.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные провели воздушное патрулирование в Сирии.
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