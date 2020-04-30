Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Uwe Steinert via www.imago-image, Russian Government, Bodo Marks, Christoph Soeder, Thomas Frey,

Тема:
Эпидемия коронавируса

Россиянам с двойным гражданством или видом на жительство за рубежом предоставили возможность выехать из страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства России.

Распоряжение предусматривает только однократный выезд гражданина за пределы Российской Федерации.

27 марта Россия приостановила осуществление регулярных и чартерных авиарейсов за границу. Данное решение было принято кабмином в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Исключение было введено для вывозных, грузовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Покидать страну могли только граждане иностранных государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали пик пандемии коронавируса в России.

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Тема:
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