Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Россиянам с двойным гражданством или видом на жительство за рубежом предоставили возможность выехать из страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства России.
Распоряжение предусматривает только однократный выезд гражданина за пределы Российской Федерации.
27 марта Россия приостановила осуществление регулярных и чартерных авиарейсов за границу. Данное решение было принято кабмином в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Исключение было введено для вывозных, грузовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Покидать страну могли только граждане иностранных государств.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали пик пандемии коронавируса в России.
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