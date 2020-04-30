Грузовик с десятками тел обнаружили полицейские в Нью-Йорке
Из-за эпидемии ритуальные службы Нью-Йорка, как и больницы перегружены и не справляются с работой.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
Фото, видео: www.globallookpress.com / new york corpses coronavirus; 5-tv.ru
В мире за сутки зафиксировали 75 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных, по-прежнему, в США — свыше одного миллиона человек.
Полицейские Нью-Йорка обнаружили шокирующую находку. На одной из улиц были припаркованы грузовики с десятками тел. Оказалось, что фуры арендовало одно из похоронных бюро, у которого сломались холодильные камеры. Из-за эпидемии ритуальные службы Нью-Йорка, как и больницы перегружены и не успевают хоронить тела.
А украинские политики используют ситуацию с пандемией для самопиара. Основатель «Радикальной партии» Олег Ляшко со своими сторонниками заложил пеноблоками вход в элитный ресторан, который принадлежит депутату Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Николаю Тищенко. Заведение, якобы работало даже в карантин. На окнах написали краской «Закон один для всех».
В Европе обсуждают восстановление туристической индустрии. Страны ЕС разрабатывают план по открытию границ и возобновлению транспортного сообщения. В итальянских отелях полным ходом идет дезинфекция, правда владельцы пока рассчитывают лишь на местных гостей. Туристов из-за рубежа в страну могут пустить не раньше чем к концу года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия избежала гуманитарной катастрофы из-за коронавируса в отличие от США. По словам Дмитрия Пескова, снизить ущерб от COVID-19 помогли своевременные жесткие решения.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 30 апр
- «Вместе дома! И не болеем!» — «Дорожное радио» запустило новую рубрику
- 30 апр
- Яндекс запустил бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге
- 30 апр
- Песков допустил возможность выплаты прямой материальной помощи россиянам
- 30 апр
- Российская армия вступила в «бой» с коронавирусом
- 30 апр
- Почему летняя жара может быть опаснее коронавируса?
- 30 апр
- Россиянам, которые не могут выехать из-за рубежа выделят дополнительные средства
- 30 апр
- Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян во время самоизоляции
- 30 апр
- Генпрокуратура опровергла фейк о создании коронавируса в лаборатории «Вектор»
- 30 апр
- «Заберите ее обратно в Россию»: японцы потребовали выгнать Медведеву из страны
- 30 апр
- Жителя Пензенской области задержали за призыв ликвидировать больных коронавирусом
Читайте также
52%
-0.88 80.05
-0.72
Нашли ошибку?