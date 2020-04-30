Из-за эпидемии ритуальные службы Нью-Йорка, как и больницы перегружены и не справляются с работой.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / new york corpses coronavirus; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В мире за сутки зафиксировали 75 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных, по-прежнему, в США — свыше одного миллиона человек.

Полицейские Нью-Йорка обнаружили шокирующую находку. На одной из улиц были припаркованы грузовики с десятками тел. Оказалось, что фуры арендовало одно из похоронных бюро, у которого сломались холодильные камеры. Из-за эпидемии ритуальные службы Нью-Йорка, как и больницы перегружены и не успевают хоронить тела.

А украинские политики используют ситуацию с пандемией для самопиара. Основатель «Радикальной партии» Олег Ляшко со своими сторонниками заложил пеноблоками вход в элитный ресторан, который принадлежит депутату Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Николаю Тищенко. Заведение, якобы работало даже в карантин. На окнах написали краской «Закон один для всех».

В Европе обсуждают восстановление туристической индустрии. Страны ЕС разрабатывают план по открытию границ и возобновлению транспортного сообщения. В итальянских отелях полным ходом идет дезинфекция, правда владельцы пока рассчитывают лишь на местных гостей. Туристов из-за рубежа в страну могут пустить не раньше чем к концу года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия избежала гуманитарной катастрофы из-за коронавируса в отличие от США. По словам Дмитрия Пескова, снизить ущерб от COVID-19 помогли своевременные жесткие решения.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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