Подозреваемый опубликовал провокационный пост в социальной сети «ВКонтакте».

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Житель Пензенской области призывал ликвидировать больных коронавирусом. Как стало известно 5-tv.ru, 55-летний мужчина опубликовал провокационный пост в социальной сети «ВКонтакте». Помимо прочего, предполагаемый злоумышленник считал необходимым закрыть регион для въезда и выезда.

Согласно проведенной экспертизе, комментарии подозреваемого содержат высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям по отношению к заболевшим COVID-19.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

В ходе допроса житель Пензенской области признал свою вину и раскаялся в содеянном. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Крыма отправят под суд за призывы к экстремизму.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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