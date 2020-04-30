Жителя Пензенской области задержали за призыв ликвидировать больных коронавирусом
Подозреваемый опубликовал провокационный пост в социальной сети «ВКонтакте».
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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru
Житель Пензенской области призывал ликвидировать больных коронавирусом. Как стало известно 5-tv.ru, 55-летний мужчина опубликовал провокационный пост в социальной сети «ВКонтакте». Помимо прочего, предполагаемый злоумышленник считал необходимым закрыть регион для въезда и выезда.
Согласно проведенной экспертизе, комментарии подозреваемого содержат высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям по отношению к заболевшим COVID-19.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
В ходе допроса житель Пензенской области признал свою вину и раскаялся в содеянном. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Крыма отправят под суд за призывы к экстремизму.
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