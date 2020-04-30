Почему летняя жара может быть опаснее коронавируса?
По словам доктора медицинских наук Бориса Ревича, перепады температуры могут повлиять на здоровье людей не меньше, чем пандемия COVID-19.
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Летняя жара и перепады температур могут повлиять на здоровье людей не меньше, чем коронавирусная инфекция, сообщает портал Doctorpiter.ru. Об этом заявил руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.
Ученый напомнил, что в 2010 году в столице от жары умерли 11 тысяч человек, а по России — примерно 50 тысяч. По его словам, климатические риски этим летом могут быть в десятки раз опаснее тех, что складываются сегодня в период пандемии. Ревич указывает: в Москве во время недельной волны жары со среднесуточной температурой воздуха более 23,8 градуса можно говорить о дополнительных 100-300 летальных случаях. Для других регионов эти цифры рассчитываются отдельно.
Чтобы обезопасить себя при наступлении жары, ученый посоветовал снижать физическую активность до минимума, пить много воды, есть зелень и фрукты и не употреблять алкоголь.
Ранее 5-tv.ru писал, что более 11, 5 тысяч россиян вылечились от коронавируса.
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