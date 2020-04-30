Новые корпуса в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге готовы к приему первых пациентов.

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Фото, видео: Министерство обороны РФ

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Эпидемия коронавируса

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ сдали в эксплуатацию сразу шесть многопрофильных многофункциональных медицинских центров, сообщили в ведомстве. Отмечается, что новые корпуса в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге уже готовы к приему первых пациентов.

Медцентры оснащены необходимым оборудованием, в числе которого рентгенаппараты, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа лично оценил готовность многофункционального медицинского центра в Смоленске. В настоящее время работы в круглосуточном режиме осуществляются еще на восьми объектах.

Лечебные учреждения строятся Минобороны по поручению президента России Владимира Путина на фоне угрозы распространения коронавируса. Для этих целей было выделено около девяти миллиардов рублей. Все 16 медицинских центров будут полностью сданы и готовы к работе к 15 мая 2020 года.

При необходимости учреждения будут оказывать специализированную помощь военнослужащим и всем жителям страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что строительство нового медцентра завершается рядом с больницей в Коммунарке.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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