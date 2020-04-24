На 23 апреля в мире насчитывается 83 препарата против коронавирусной инфекции, которые проходят исследования.

ВОЗ сочла перспективными девять российских разработок вакцин против COVID-19

Фото: www.globallookpress.com /Pedro Rances Mattey

Тема:
Эпидемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных вакцин против коронавирусной инфекции девять российских разработок. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

В числе этих разработок шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Туда вошли препараты на платформе вакцины против вируса Эбола, на основе вирусов кори, гриппа А, везикулярного стоматита.

Компания «БИОКАД» представила два препарата, в том числе вакцину на основе вируса гриппа, созданную совместно с Институтом экспериментальной медицины. А в Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток создан препарат на основе наночастиц и рекомбинантного белка, то есть полученного с помощью генной инженерии.

Согласно актуальному перечню кандидатных вакцин против COVID-19, который составляет ВОЗ, на 23 апреля 2020 года в мире насчитывается 83 препарата. Из них 77 находятся на стадии доклинических исследований, и шесть проходят клинические исследования на людях.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Великобритании начали испытывать вакцину от коронавируса на добровольцах.

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Тема:
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