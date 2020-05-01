Британская бьюти-блогер Трэйси Кисс (Tracey Kiss), активная сторонница вегетарианства поделилась с поклонниками в Instagram, как укрепить иммунитет и снизить вероятность заболевания коронавирусом.

32-летняя мать двоих детей поддержала подписчиков, жалующихся на усталость от однообразия в режиме самоизоляции, и привела в пример то, как ей, по ее словам, удается держать себя в тонусе и прекрасном настроении.

Трэйси напомнила, что рацион питания — это залог эмоционального состояния любого человека. Однако есть у нее и свой секрет поддержания формы.

«Каждое утро после восьмичасового сна организму необходимо, чтобы все его системы заработали в нужном ритме. В качестве его подзарядки принимайте мультивитамины, ешьте свежие овощи, фрукты. Но также вы можете использовать… мужское семя. Я знаю, ребята, это звучит шокирующе, и не говорите. Но есть масса исследований, доказывающих полезные свойства спермы. В ней содержатся витамины и минералы. Представьте: только в одной чайной чашке их содержится порядка двухсот», — эмоционально рассказала она.

Сама блогер готовит себе по утрам фруктовые смузи, но с добавлением мужского биоматериала, который она хранит в холодильнике, так как ее бойфренд проживает в другом месте.

«Нас бы с вами сейчас здесь не было, если бы не было мужского семени — ведь это то, что создает жизнь. Это как материнское грудное молоко. В общем, мужское семя содержит в себе все витамины и минералы, которые нам ежедневно необходимы. И это бесплатно», — пояснила она.

Большинство комментариев подписчиков под видео Трэйси Кисс сводится к одному: «Феноменально!»

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