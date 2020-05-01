Попова: За два дня в России отмечен всплеск заразившихся коронавирусом
По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с COVID-19 соответствует прогнозу, составленному примерно 7-10 дней назад.
Фото: ТАСС / Савицкий Вадим
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о всплеске числа заразившихся коронавирусом в России за последние два дня на фоне стабильной ситуации с COVID-19 на предыдущей неделе.
Согласно данным Оперативного штаба, за сутки в стране зафиксировано 7 933 новых случаев заболевания.
Однако несмотря на рост количества инфицированных, ситуация с коронавирусом в РФ соответствует прогнозу, сделанному около недели назад, подчеркнула Попова.
«И вчера, и сегодня мы видим такой „зубец“, как говорят специалисты и аналитики, на фоне ровной ситуации в течение больше чем семи дней. Даже в рамках этого „зубца“ почти половина всех выявленных случаев — бессимптомные. Мы наблюдаем реализацию тех рисков, о которых говорили 7-10 дней назад», — пояснил глава ведомства в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали пик пандемии коронавируса в России.
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