Столичная больница в Коммунарке оснащена более чем достаточным количеством средств индивидуальной защиты. Об этом главный врач медучреждения Денис Проценко написал на своей странице в Facebook.

«Средства индивидуальной защиты в больнице есть и в более чем достаточном количестве! Независимо от того, сотрудник ли это больницы или аутсорсинговой компании, всему персоналу предоставлен свободный доступ ко всем средствам защиты, которые находятся в шлюзе в переходе в палатный корпус», — подчеркнул Проценко.

По его словам, для людей без защитных костюмов исключен вход в палатный корпус. Выходя в чистую зону, все медики снимают защитную одежду и складывают ее в специальные тары. В дальнейшем эти костюмы утилизируют.

Больница в московском поселке Коммунарка стала основным учреждением, куда помещают граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Под лечение и размещение людей на карантин в учреждении выделили два специальных корпуса.

Как сообщал 5-tv.ru, по данным на 27 апреля, более семи тысяч россиян вылечились от коронавируса. Общее число заразившихся превысило отметку в 87 тысяч человек. По этому показателю Россия обошла Китай, где зарегистрировано чуть меньше 84 тысяч случаев COVID-19.

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