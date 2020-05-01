Число зараженных COVID-19 по всему миру — 3 311 089 человек. Болезнь унесла 234 137 жизней.

Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 1 мая

Фото: ТАСС / Сорокин Донат

Тема:
Эпидемия коронавируса

Погибшие и пострадавшие на 1 мая

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 3 311 089 человек. Болезнь унесла жизни 234 137 человек. Выздоровели 1 046 714 пациента.

Ситуация в России

Число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 106 498 человек, выздоровели 11 619 человек. Причем только за истекшие сутки почти 1333 россиян вылечились от COVID-19.

Жертвами вируса стали 1073 человек.

К настоящему моменту на территории РФ проведено более 3,4 миллиона тестов.

Коронавирус обнаружен у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом глава кабмина доложил Владимиру Путину. На время болезни его будет замещать Андрей Белоусов.

Тест на коронавирус у заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина показал отрицательный результат. Отмечается, что у главы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова COVID-19 также не выявлен.

В столице за сутки скончались 47 человек с положительным тестом на коронавирус. Такие данные привели в Оперативном штабе.

Вернувшийся из Турции сотрудник стал источником коронавируса в научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Вредена в Санкт-Петербурге, где оказались заражены порядка 300 человек.

В Ленинградской области закрылись торговые точки в 14 из 17 районов региона и атомграда Сосновый Бор на дезинфекцию. В карантинном списке более 50 населенных пунктов, расположенных вокруг Петербурга, а также на традиционных «садовых» направлениях.

Более полумиллиарда рублей выделит правительство на привлечение частных медучреждений к лечению больных коронавирусом. Акцент будет сделан на работу со старшим поколением.

Медики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии.

Ситуация в мире

Российские военные, временно дислоцированные в Сербии, побывали в гостях у режиссера и музыканта Эмира Кустурицы.

Число заразившихся коронавирусом в Канаде выросло за сутки на 1 639 и составило 53 236.

Рейс EgyptAir заберет из Москвы египтян, из Каира им вылетят застрявшие в Египте россияне.

Полезная информация:

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стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

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Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
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