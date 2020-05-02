ТОП-5 самых дешевых автомобилей в России в 2020 году

Эксперты CarsWeek.ru составили актуальный в условиях распространения коронавируса рейтинг дешевых автомобилей на российском рынке по состоянию на 1 мая. По мнению специалистов, статистические данные о продажах за апрель обещают быть шокирующими. Май, по прогнозам, окажется не менее сложным для дилеров и покупателей.

Рейтинг возглавила отечественная Lada Granta. Самая дешевая версия легковушки стоит 460 900 рублей. С учетом всевозможных скидок от производителя приобрести авто можно всего за 383 тысячи рублей. В эту стоимость включены: 1,6-литровый мотор, механическая КПП, подушка безопасности водителя, ABS, EBD, BAS и аудиоподготовка.

Вторую строчку ТОП-5 занимает седан on-Do от японского бренда Datsun. В России автомобиль выпускается на базе Lada Granta на мощностях тольяттинского завода. Отличия от лидера рейтинга практически отсутствуют. Основная дифференциация заключается в дизайне экстерьера и интерьера. Цена машины стартует от 511 тысяч рублей.

На третьей позиции расположилась Lada Largus. Универсал построен на базе первого поколения Renault Logan MCV на платформе B0. Автомобиль по праву зарекомендовала себя как семейный или рабочий. Стоимость машины в настоящее время начинается от 622 900 рублей.

Четвертое и пятое места облюбовали две модели французского автопроизводителя Renault — Logan и Sandero соответственно. Популярные у россиян седан и хэтчбек собраны на базе одной платформы. Эти модели стоят абсолютно одинаково с учетом комплектации и дополнительных опций. Приобрести самый дешевый экземпляр покупатели могут за 625 тысяч рублей.

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