Ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию Европы — Собянин
Мэр Москвы считает, что китайский вариант развития событий уже невозможен.
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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире федерального телеканала заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России развивается по сценарию Европы.
Столичный градоначальник выразил мнение, что китайский вариант развития событий уже невозможен.
«Всего за последние месяц-полтора приехало из-за границы в Россию больше миллиона человек, причем из них москвичей было всего 120 тысяч. Из этого миллиона половина практически проехала через Москву и поехала дальше в регионы. На мой взгляд, он уже невозможен, китайский вариант (развития событий — Прим.ред.), мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны, и надо просто бороться, сглаживая пики», — цитирует Сергея Собянина ТАСС.
Говоря о причинах низкой смертности от коронавируса в России, мэр Москвы отметил, что данная ситуация сложилась благодаря хорошей работе системы здравоохранения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусолог раскритиковал прогнозы об окончании пандемии коронавируса в РФ.
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