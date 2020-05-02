У актрисы Татьяны Васильевой диагностировали коронавирус

У актрисы Татьяны Васильевой подтвердился диагноз на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает 78.ru.

«Я была в больнице, в первом меде. Нахожусь дома, потому что еще вчера не были известны результаты тестов», — цитирует актрису телеканал.

Вечером 1 мая Татьяна Васильева сообщила 5-tv.ru, что она заболела. Народная артистка призналась, что вызвала себе скорую помощь из-за температуры и кашля. Она отметила, что симптомы похожи на коронавирус, однако не стала утверждать, что заразилась именно им.

На следующий день стало известно, что Татьяна Васильева решила лечиться дома. 73-летняя актриса сказала, что чувствует себя неважно, но предпочла уехать из больницы.

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