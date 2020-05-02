Ветераны раскритиковали бизнес за использование символики 9 Мая «в целях наживы»
В преддверии Дня Победы предприниматели начали продавать медицинские маски с напечатанными на них георгиевскими ленточками.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
Использование георгиевской ленточки предпринимателями для извлечения дополнительной прибыли недопустимо. Об этом сообщила представительница общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Нина Дробиткина.
«Приближается великий праздник, День Победы нашего народа над фашисткими захватчиками. И в этот день весь наш народ празднует этот праздник, и одним из символов этого праздника является георгиевская ленточка. В настоящее время встречаются случаи использования этой ленточки в самых неподобающих образах. В частности, предприниматели для того, чтобы повысить свой доход, <…> наносят ее на медицинские маски или используют в других целях», — рассказала Дробиткина.
Она назвала действия бизнесменов «недопустимыми», а также призвала с большим уважением относиться к символике Дня Победы.
«Я считаю, что это недопустимо. Что всем нам нужно относиться к георгиевской ленточке с большим уважением и использовать ее как символ именно Победы, как символ праздника, а не в целях наживы», — сообщила представительница «Жителей блокадного Ленинграда».
Против таких действий предпринимателей также высказался председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» он негативно оценил медицинские маски с надписями «Наша Победа», «Бессмертный полк», «За Родину» и другими.
«Я думаю, что это не от большого ума. Медицинская маска есть медицинская маска, она определенного содержания и характера — предназначена для защиты. Я думаю, это переборщили. Это не очень красиво», — сказал он.
При этом традиционные наклейки на автомобили с символикой Дня Победы Моисеев оценил положительно. Он признался, что у него, бывшего танкиста, сзади на стекле «красиво сделан танк» с надписью «порядок в танковых войсках».
«Я думаю, это элемент хорошей доброй поддержки великого праздника, которого мы ждем — 9 Мая», — сказал ветеран.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стартовала акция «Георгиевская ленточка». Из-за ситуации с коронавирусом в этом году волонтеры не раздают символ Победы на улицах — присоединиться к акции можно в интернете. Участникам предлагается выложить в социальные сети фото с георгиевской лентой и рассказать историю о том, почему для них важна эта акция.
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