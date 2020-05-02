Ветераны раскритиковали бизнес за использование символики 9 Мая «в целях наживы»

Использование георгиевской ленточки предпринимателями для извлечения дополнительной прибыли недопустимо. Об этом сообщила представительница общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Нина Дробиткина.

«Приближается великий праздник, День Победы нашего народа над фашисткими захватчиками. И в этот день весь наш народ празднует этот праздник, и одним из символов этого праздника является георгиевская ленточка. В настоящее время встречаются случаи использования этой ленточки в самых неподобающих образах. В частности, предприниматели для того, чтобы повысить свой доход, <…> наносят ее на медицинские маски или используют в других целях», — рассказала Дробиткина.

Она назвала действия бизнесменов «недопустимыми», а также призвала с большим уважением относиться к символике Дня Победы.

«Я считаю, что это недопустимо. Что всем нам нужно относиться к георгиевской ленточке с большим уважением и использовать ее как символ именно Победы, как символ праздника, а не в целях наживы», — сообщила представительница «Жителей блокадного Ленинграда».

Против таких действий предпринимателей также высказался председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» он негативно оценил медицинские маски с надписями «Наша Победа», «Бессмертный полк», «За Родину» и другими.

«Я думаю, что это не от большого ума. Медицинская маска есть медицинская маска, она определенного содержания и характера — предназначена для защиты. Я думаю, это переборщили. Это не очень красиво», — сказал он.

При этом традиционные наклейки на автомобили с символикой Дня Победы Моисеев оценил положительно. Он признался, что у него, бывшего танкиста, сзади на стекле «красиво сделан танк» с надписью «порядок в танковых войсках».

«Я думаю, это элемент хорошей доброй поддержки великого праздника, которого мы ждем — 9 Мая», — сказал ветеран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стартовала акция «Георгиевская ленточка». Из-за ситуации с коронавирусом в этом году волонтеры не раздают символ Победы на улицах — присоединиться к акции можно в интернете. Участникам предлагается выложить в социальные сети фото с георгиевской лентой и рассказать историю о том, почему для них важна эта акция.