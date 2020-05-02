Комаровский ответил на «веселый вопрос» о правильном использовании санитайзера

Известный детский врач оценил полезность дезинфекции спиртом кнопок в лифте, ручек от тележек в магазине и других подобных предметов.

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Фото, видео: Instagram @uakomar; YouTube / Доктор Комаровский

Тема:
Эпидемия коронавируса

Известный детский врач Евгений Комаровский рассказал, как правильно использовать санитайзер. Об этом он сообщил в видео под названием «Веселые вопросы о коронавирусе», доступном на его YouTube-канале.

«Доктор, правильно ли я делаю? Выходя из подъезда, я пшикаю спиртом все, к чему прикасаюсь: на себя, на предметы, нажимаемую кнопку в лифте, дверь в магазине, ручку тележки в магазине. Таким образом расход спирта увеличивается, но зато я защищаю не только себя, но и других. Конечно, перед тем как почесать себя за ухом и поковыряться в носу, я пшикаю спиртом на свои персты отдельно. Доктор, я молодец?» — гласит «веселый вопрос».

Комаровский ответил, что не нужно пшикать спиртом на все окружающие предметы. Цель обычного человека заключается не в том, чтобы убить вирусы на поверхностях в лифте или в магазине, а в их уничтожении на своих руках. В связи с этим использовать санитайзер нужно только для рук: это и увеличит срок его действия, и сократит расход спирта. Причем важно использовать антисептик строго после прикосновения к предметам, на которых может быть коронавирус, а не перед этим.

«Резюме: не надо экономить санитайзер или вообще быть молодцом вот таким способом (пшикая им на окружающие предметы — Прим. ред.). Не надо! Давайте как все», — подытожил Комаровский.

Как отмечает «Экономика сегодня», доктор также рассказал зрителям о необходимости мыть не только свои руки после прогулки, но и лапы собаки. Для этого нужно набрать теплой воды в таз и использовать мыльный раствор, смыв с их помощью всю грязь с лап питомца. Такие меры предосторожности могут уберечь от заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее 5-tv.ru публиковал простой рецепт от Евгения Комаровского, посвященный созданию эффективного антисептика для рук дома.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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