«Жаль, что уходят такие таланты»: Вадим Казаченко о смерти певицы Нины Кирсо

Эстрадный певец Вадим Казаченко в беседе с «Дни.ру» признался: известие о кончине Нины Кирсо — солистки группы «Фристайл» — повергло его в шок. Даже несмотря на то, что до этого певица два года находилась в коме.

«Она стала в группе не только солисткой, но и сопродюсером, а летом 2018-го пришло известие про инсульт Кирсо и про то, что она впала в кому. Знаете, все это с ней как-то не вяжется — она всегда была мотором, локомотивом», — с грустью сообщил Казаченко.

Вадим рассказал, что у них с Ниной было много общего: оба родились в 1963 году в городе Полтава, а также долгое время работали над одним проектом. Кстати, впервые познакомились будущие звезды поп-сцены в далеком 1983 году на одном из конкурсов художественной самодеятельности. С тех пор музыканты были неразлучны.

«С мая 1989 по декабрь 1991-го мы с ней пели во „Фристайле“. Причем пришел я туда случайно. Собирался в Москву, поскольку меня пригласили выступать в ресторане, но зашел на полтавский завод „Знамя“, где в ту пору у коллектива была репетиционная база и записал для них несколько песен, после чего уехал в столицу. Спустя полгода, после выхода альбома, меня пригласили гастролировать с ними», — вспомнил артист.

Казаченко уточнил, что несмотря на разные слухи, он никогда не был в отношениях с Кирсо и до последних дней оставался лишь ее добрым другом и коллегой. На роман со звездой Вадиму рассчитывать и не приходилось, ведь Нина еще в начале карьеры стала встречаться с продюсером коллектива Анатолием Розановым.

Instagram @vadimkazachenko13

К большому сожалению, прилететь на похороны Нины Кирсо артисту не удалось. Сегодня певец находится в списке «Миротворца», что запрещает ему въезд на Украину. Поэтому выразить свои соболезнования родственникам погибшей Вадим смог лишь дистанционно.

«Как жаль, что так рано уходят такие таланты. Глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим все вместе. Светлая память», — написал Казаченко под фото солистки «Фристайла» в Instagram.

Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности смерти звезды отечественной эстрады Нины Кирсо.