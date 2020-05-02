Анастасия Волочкова вновь ошарашила публику, выложив в сеть видео дружеской вечеринки в самоизоляции. В ролике, опубликованном в ее аккаунте в Instagram, балерина исполняет странный танец, появляясь в коротеньких шортах из-под рояля. В конце выступления Анастасия снимает с себя несколько париков и швыряет их в невидимых зрителей.

Instagram @volochkova_art

Реакция поклонников на такой балет осталось неизвестной, поскольку комментарии на странице артистки отключены уже несколько месяцев.

Как пишет интернет-портал Дни.ру, на пляски Волочковой может негативно отреагировать телеведущая Дана Борисова, некоторое время назад обвинившая балерину в алкогольной зависимости.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, адвокат балерины Владимир Комсолев пригрозил Борисовой судебным иском за оскорбление Анастасии Волочковой.