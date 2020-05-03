Врач обозначил алгоритм действий при симптомах коронавируса

Врач Евгений Комаровский в своем аккаунте в Instagram опубликовал алгоритм собственных действий при появлении симптомов коронавируса. Кандидат медицинских наук отметил, что в первую очередь поставил бы в известность коллег по работе.

В дальнейшем медик намерен оставаться дома и продолжать работать, а также слушать аудиокниги. Евгений Комаровский подчеркнул, что самое главное — обеспечить себя обильным и полезным питьем.

«Наварю компотов, чаев и буду пить-пить-пить и кушать фрукты. Вот и все, собственно говоря. А дальше будем смотреть по симптоматике», — написал врач.

При появлении болей в горле и повышении температуры Евгений Комаровский будет рассасывать леденцы и принимать обычный парацетамол. Медик подчеркнул, что температура воздуха в жилом помещении не должна превышать +20 градусов.

Кандидат медицинских наук добавил, что не стал бы принимать хлорохин, сумамед, азитромицин и цинк, а также противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британские ученые нашли новую причину высокой смертности от коронавируса.

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