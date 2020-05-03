Военные истребители выстроились в цифру «75» в небе над поселком Токсово во Всеволожском районе Ленинградкой области. Видео с красивым и идеально четким в исполнении маневром появилось в мессенджерах и соцсетях.

На кадрах цифру «7» образуют семь истребителей одной модели, а цифру «5» — 11 других. Они пролетают над головой оператора, поэтому точно назвать их тип затруднительно.

«Вот это красавчики! Что творят, а? Ура!» — радуется автор видео, когда самолеты оказываются над ним.

В администрации Ленобласти сообщили, что 3 мая во Всеволожском районе проходит репетиция воздушной части Парада Победы. Аналогичный маневр военные летчики должны совершить во время торжественного пролета над Дворцовой площадью Петербурга в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Санкт-Петербурге. В тренировке на предельно низкой высоте приняли участие десятки истребителей и боевых вертолетов, возглавляемые крупнейшим в мире транспортным Ми-26.