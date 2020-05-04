Какие страны первыми откроются для туристов после спада пандемии

Первыми откроют границы для путешественников государства, зависящие от летнего пляжного туризма — Греция, Италия, Турция. Об этом рассказал агентству «Прайм» политолог Дмитрий Абзалов. Они захотят сделать это как можно скорее, но не смогут принять иностранных гостей раньше середины лета. По мнению эксперта, устойчивый турпоток сформируется лишь в конце лета и окажется заметно ниже обычного.

Летний туристический сезон в Европе уже потерян, отмечает политолог. Основные бронирования происходят весной, чего сейчас не происходит. Поэтому власти туристических стран не поспешат открывать границы раньше других — функционирование всей туристической системы страны невыгодно, когда отели заполняются максимум на треть.

Печальнее дела обстоят с Азией — Таиландом и Вьетнамом. Эти направления с недавнего времени прочно ассоциируются во всем мире с граничащим рядом Китаем. Турпоток в эти страны будет незначительным минимум до конца года.

Не менее тяжело придется Южной Америке и Африке. На этих континентах пандемия коронавируса лишь набирает обороты. С учетом слабо развитой медицины можно лишь догадываться, как будет развиваться ситуация.

В целом, туристическая индустрия восстановиться после кризиса позже остальных сфер и претерпит заметные изменения. Туроператорам придется подстраиваться под новые правила и запросы клиентов. И не факт, что все это переживут, заключает Абзалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян не теряют надежды на путешествия в 2020 году.

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