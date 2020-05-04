Ранее Владимир Путин объявил данный период нерабочим в связи с распространением коронавируса.

В Минтруде рассказали, как будут оплачиваться нерабочие дни с 6 по 8 мая

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Министерстве труда и социальной защиты РФ пояснили, что нерабочие дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере. Согласно указу президента страны Владимира Путина, деньги должны начисляться сотрудникам по тому же принципу, что и в апреле.

«То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — приводит комментарий ведомства РИА Новости.

В ходе обращения 28 апреля Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая в связи с распространением коронавируса. В то же время с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая считаются праздничными днями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на сегодняшний день с начала эпидемии в России выявлено 134 906 инфицированных, выздоровели 16 676 человек. Жертвами вируса стали 1 285 пациентов с COVID.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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