Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 4 мая
Число выявленных инфицированных COVID-19 по всему миру — 3 568 745 человек. Болезнь унесла 248 322 жизни.
Фото: www.globallookpress.com /Fushion Medical Animation
Погибшие и пострадавшие на 4 мая
Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 3 568 745 человек. Болезнь унесла жизни 248 322 человека. Выздоровели 1 158 050 пациентов.
Ситуация в России
На сегодняшний день с начала эпидемии в России выявлено 134 906 инфицированных, выздоровели 16 676 человек. Жертвами вируса стали 1 285 пациентов с COVID.
За истекшие сутки в России провели более четырех миллионов тестов на коронавирус.
За сутки в Москве умерли еще 35 пациентов с COVID-19. Общее число жертв заболевания коронавирусом в российской столице на 3 мая достигло 764 человек.
Вторая волна заболеваемости коронавирусом возможна, если не будет создан популяционный иммунитет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире одного из федеральных телеканалов.
Срок продления так называемых «рабочих» пропусков в Москве истекает 4 мая. Об этом жителям столицы напомнили в Департаменте информационных технологий. С полуночи 5 мая эта услуга будет недоступна и тем, кто не успеет до конца дня, придется оформлять его заново.
Ажиотаж в период борьбы с коронавирусной инфекцией в России способствовал искусственному раздуванию цен на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех», их стоимость достигает 500%.
Введенные в России ограничения на фоне борьбы с распространением коронавируса могут быть ослаблены после 12 мая при условии, что население будет соблюдать режим самоизоляции в течение начавшихся майских праздников. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Нарушение режима самоизоляции во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 приведет к росту смертности в России. Об этом сообщил главный кардиолог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Ситуация в мире
Журналисты французского издания Le Monde предрекли конец лидерству США из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости. Авторы материала отмечают, что распространение инфекции поспособствовало окончанию миропорядка, который был установлен после Второй мировой войны, а также господству Соединенных Штатов на международной арене.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят никакого научного подтверждения теории британских ученых о взаимосвязи дефицита витамина D и ростом смертности от коронавирусной инфекции.
Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным медикам на въезд в страну, хотя специалистов пригласили сами власти республики. Причиной этого решения стали бюрократические проволочки.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 4 мая
- В Минтруде рассказали, как будут оплачиваться нерабочие дни с 6 по 8 мая
- 4 мая
- Какие страны первыми откроются для туристов после спада пандемии
- 4 мая
- Что формирует у человека стойкий иммунитет к COVID-19
- 4 мая
- Кэти Перри порвала Instagram новым видео в костюме туалетной бумаги
- 4 мая
- Почему люди становятся уязвимее для инфекций — ответы врачей
- 4 мая
- Дизайнер одежды: «Маска на долгие годы станет частью нашего гардероба»
- 4 мая
- В Москве истекает срок продления пропусков для поездок по работе
- 3 мая
- За сутки в Москве умерли еще 35 пациентов с COVID-19
- 3 мая
- ВОЗ в пух и прах разнесла идею британцев о связи витамина D и коронавируса
- 3 мая
- Глава Минздрава назвал причину возможной второй волны пандемии коронавируса
Читайте также
100%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?