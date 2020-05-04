Число выявленных инфицированных COVID-19 по всему миру — 3 568 745 человек. Болезнь унесла 248 322 жизни.

Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 4 мая

Фото: www.globallookpress.com /Fushion Medical Animation

Тема:
Эпидемия коронавируса

Погибшие и пострадавшие на 4 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 3 568 745 человек. Болезнь унесла жизни 248 322 человека. Выздоровели 1 158 050 пациентов.

Ситуация в России

На сегодняшний день с начала эпидемии в России выявлено 134 906 инфицированных, выздоровели 16 676 человек. Жертвами вируса стали 1 285 пациентов с COVID.

За истекшие сутки в России провели более четырех миллионов тестов на коронавирус.

За сутки в Москве умерли еще 35 пациентов с COVID-19. Общее число жертв заболевания коронавирусом в российской столице на 3 мая достигло 764 человек.

Вторая волна заболеваемости коронавирусом возможна, если не будет создан популяционный иммунитет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире одного из федеральных телеканалов.

Срок продления так называемых «рабочих» пропусков в Москве истекает 4 мая. Об этом жителям столицы напомнили в Департаменте информационных технологий. С полуночи 5 мая эта услуга будет недоступна и тем, кто не успеет до конца дня, придется оформлять его заново.

Ажиотаж в период борьбы с коронавирусной инфекцией в России способствовал искусственному раздуванию цен на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех», их стоимость достигает 500%.

Введенные в России ограничения на фоне борьбы с распространением коронавируса могут быть ослаблены после 12 мая при условии, что население будет соблюдать режим самоизоляции в течение начавшихся майских праздников. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Нарушение режима самоизоляции во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 приведет к росту смертности в России. Об этом сообщил главный кардиолог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.

Ситуация в мире

Журналисты французского издания Le Monde предрекли конец лидерству США из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости. Авторы материала отмечают, что распространение инфекции поспособствовало окончанию миропорядка, который был установлен после Второй мировой войны, а также господству Соединенных Штатов на международной арене.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят никакого научного подтверждения теории британских ученых о взаимосвязи дефицита витамина D и ростом смертности от коронавирусной инфекции. 

Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным медикам на въезд в страну, хотя специалистов пригласили сами власти республики. Причиной этого решения стали бюрократические проволочки.

 

Полезная информация:

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стопкоронавирус.рф

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Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
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