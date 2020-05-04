В России за сутки вылечились от коронавируса 1 456 человек

По состоянию на 4 мая в России полностью выздоровели 18 095 человек, заразившихся COVID-19, причем только за последние сутки от коронавируса вылечились 1 456 пациентов. Соответствующие данные приводит оперштаб.

Отмечается, что больше всего выписанных за день зарегистрировано в Москве — 544 человека и в Санкт-Петербурге — 136 человек.

За последние сутки в России выявлено 10 581 новых случаев инфицирования COVID-19 в 82 регионах. Больше всего больных зарегистрировано в столице — 5795 человек, в Подмосковье — 803 человека и в Петербурге — 317 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего в стране зарегистрировано 145 268 заболевших коронавирусом. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1356 человек, выздоровели 18 095 человек. Проведено более 4,3 миллиона тестов.