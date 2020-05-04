В столичном аэропорту «Шереметьево» готовятся встретить рейс из китайского Цзинаня.

Коронавирус подозревают у стюарда самолета из Китая, вылетевшего в Москву

Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

Тема:
Эпидемия коронавируса

COVID-19 подозревают у стюарда самолета из Китая, который вылетел в Москву. Об этом стало известно 5-tv.ru. По предварительной информации, в столичном аэропорту «Шереметьево» готовятся встретить рейс из китайского Цзинаня. Отмечается, что самолет отбуксируют на стоянку и продезинфицируют.

Вспышка коронавируса впервые была выявлена в конце декабря 2019 года в Китае. Инфекция COVID-19 распространилась почти на 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию пандемией. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, скончались более 247 тысяч пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России зарегистрировано 145 268 заболевших коронавирусом. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1356 человек, выздоровели 18 095 человек. Проведено более 4,3 миллиона тестов.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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