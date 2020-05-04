Болельщики московского футбольного клуба назвали всех медиков, борющихся с распространением коронавируса, «ангелами-хранителями».

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Фото, видео: РИА Новости / Антон Денисов

Тема:
Эпидемия коронавируса

Представители объединения болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» Supporters Group провели на пустом стадионе академии команды акцию в поддержку врачей, борющихся с пандемией коронавирусной инфекции. На газоне они выложили слова «Герои нашего времени».

«Каждую минуту, во всех уголках мира, миллионы медиков забыв о сне, еде и отдыхе сражаются за каждого из нас. Врачи, как ангелы-хранители, оберегая нас, вышли на фронт сражения с коварным, невидимым врагом и они не остановятся несмотря на смертельную опасность и потери, которые несут каждый день — ведь вирус не щадит никого. Врачи! Медсестры! Фельдшеры бригад скорой помощи! Сотрудники лабораторий! Вы — Герои нашего времени!» — говорится в сообщении футбольных фанатов.

Заводящий трибуны «Спартака», Supporters Group, Валерий Бевз («Амиго») также прокомментировал перфоманс.

«Пустой стадион — это олицетворение всей нашей нынешней жизни. Для нас, фанатов, это яркий образ того, что сейчас чувствует каждый человек. Но мы верим, что благодаря самоотверженности наших медиков, скоро все вернется», — отметил Бевз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ветеране Великой Отечественной войны из Петербурга 98-летней Зинаиде Корневой, объявившей сбор средств в поддержку российских врачей, которые в борьбе с коронавирусом заразились сами, а также для их семей.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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