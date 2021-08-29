Как разные знаки зодиака выходят с «удаленки»

|
Валентин Черников
10 881

Астрологи рассказали, как поведут себя представители зодиакального круга после освобождения из-под домашнего заточения.

Как разные знаки зодиака выходят с «удаленки»

Фото: ТАСС / Владимир Смирнов

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пока одни с удовольствием работают в дистанционном формате, другим не терпится скорее вернуться в офис. И если для первых возвращение к привычной работе - настоящий ад, другие воспринимают как праздник живое общение с коллегами. До сих пор российские компании постепенно возвращаются к прежнему ритму. Как это расценивают разные знаки зодиака?

Овен

Импульсивный, яркий и коммуникабельный Овен страдает на удаленке больше всех. Отмену ограничений он встречает как праздник. Организует масштабную вечеринку и пригласит друзей, чтобы как следует «оторваться».

Телец

Другой «рогатый» представитель зодиакального круга, напротив, чувствует себя в четырех стенах спокойно. Он с удовольствием проводит время на диване. По окончании режима запасливый Телец позволит себе потратиться — приобрести дорогую вещь или посетить ресторан.

Близнецы

Рожденный под знаком Близнецов, сидя взаперти, продолжает доставать друзей и родственников разговорами с помощью всех возможных средств связи. Тем временем в его голове родятся десятки идей, как стать успешнее. После возвращения к привычной жизни он с головой окунется в реализацию новых планов.

Рак

Еще один домосед без трагедии переносит домашнее заточение. Это время стало для Рака отличной возможностью для решения накопившихся бытовых проблем и налаживания контактов с близкими. Он продолжит это и позже, но уже на добровольных началах.

Лев

Сила воли и честолюбие дает ему силы, чтобы вести привычный образ жизни. Он продолжает заниматься любимыми делами, например, на кухне или в комнате с тренажерами. 

Дева

Представитель этого знака расцветает во время социального дистанцирования. Удаленная работа преподносит ему возможность для любимого дела — планировать и расставлять все по «полочкам». По окончании пандемии Дева со всем своим энтузиазмом бросится воплощать свои идеи в жизнь.

Весы

В разгар режима "удаленки" рожденный под созвездием Весов вынужден играть роль воспитателя для всех знакомых. При этом он скучает по живому общению с коллегами. 

Скорпион

Вечно обеспокоенный карьерой или семьей Скорпион во время пребывания дома наконец смог вспомнить о собственных потребностях. Он начал самосовершенствоваться и продолжает это после отмены удаленки. 

Стрелец

Невозможность поехать на работу огорчает Стрельца. Этот знак зодиака не может дождаться момента поездки на шашлыки и общения с друзьями.

Козерог

Благодаря удаленке у Козерога появилась возможность работать в собственном ритме и отдыхать. Это положительно влияет на его работоспособность. Сейчас он находится в отличной форме. А по возвращении на рабочее место начнет усиленно трудиться и творить.

Водолей

Дома эксцентричный Водолей вынужден «воевать» с семьей. Пребывание с родными 24 часа в сутки выводит его из себя. Уже сейчас у него возникает желание вырваться из «тюрьмы» на прогулку или пробежку. И, конечно, он сделает это, когда получит свободу.

Рыбы

Домосед под знаком Рыб не переживает в этот период. Он целыми днями общается с друзьями, сидит в соцсетях, смотрит фильмы, пишет портал Germania.one.

 

Тема:
Эпидемия коронавируса
29 авг
Жену-миллионершу Прохора Шаляпина из Канады подключили к аппарату ИВЛ
28 авг
В Китае назвали сфабрикованным доклад разведки США о происхождении SARS-CoV-2
28 авг
Психотерапевт назвала симптомы коронафобии, возникающей из-за пандемии
28 авг
Разведка США установила, создавался ли коронавирус как биологическое оружие
27 авг
Врачи рассказали об изменениях в состоянии перенесшего инсульт Краско
27 авг
После концерта Леонида Агутина Роспотребнадзор начал проверку из-за нарушений
27 авг
Аргентинцы вынудили президента отказаться от половины зарплаты из-за коронавируса
26 авг
ЭпиВакКорона-Н: Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину от COVID-19
26 авг
Представитель Ивана Краско о состоянии артиста после инсульта: «Последствия COVID»
25 авг
Конвейер по выдаче фальшивых справок о вакцинации наладили под Петербургом
+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
73.99
0.25 87.03
-0.03
Как разные знаки зодиака выходят с «удаленки»

Последние новости

23:17
Кадони высказался о страданиях, которые пережила певица МакSим
22:59
Первый снег россиянам пообещали уже в сентябре
22:42
Будущее ММА обсудили на Russian Creative Week
22:37
Как разные знаки зодиака выходят с «удаленки»
22:22
Скончался звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Алексей Лагутин
22:12
Звезда «Универа» Арарат Кещян: «Видел лицо Стаса Ярушина, становилось хреново»

Сейчас читают

«Зенит» и «Лион» близки к договоренности по трансферу Азмуна. Сумма сделки составит 15 миллионов…
Ураган «Ида» обрушился на побережье Луизианы
Врач предупредил об опасности куриного бульона
Молодой муж Федункив вытер губы после поцелуя на свадьбе
Позаботьтесь о себе! Астропрогноз на неделю с 30 августа по 5 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака