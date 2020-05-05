Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках в онлайн-караоке

Народный артист пригласил всех 9 мая присоединиться к акции «День Победы на разных языках».

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Фото, видео: ТАСС / Максим Слуцкий

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День Победы

В преддверии 9 мая народный артист РСФСР Лев Лещенко предложил всем желающим присоединиться к акции «День Победы на разных языках». Как сообщает ТАСС, певец обещал исполнить традиционную для праздника песню о Победе вместе со всеми, кто зарегистрируется предварительно на сайте pobeda-2020.ru.

«Победа ковалась людьми всех стран, всех национальностей. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы спели замечательную песню Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова „День Победы“ на родных языках. Заходите на наш сайт pobeda-2020.ru», — призвал Лещенко.

Для участия нужно зайти на сайт, интерактивная панель с сервисом караоке и текстом на разных языках мира будет доступна с 8 мая. Также участникам предложено записать собственные ролики с исполнением знаменитой композиции и выложить его в сеть. Лучшие работы будут показаны в день праздника по центральным каналам телевидения.

Песня «День Победы» была написана в 1975 году к 30-летию Великой Победы. Слова сочинил поэт Владимир Харитонов на музыку композитора Давида Тухманова. Конкурс на лучшее песенное произведение о празднике она тогда не прошла, но вызвала огромный резонанс после исполнения на «Голубом огоньке». Статус лучшей песни о Великой Отечественной войне композиция получила только в 2016 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Лев Лещенко победил коронавирус и теперь восстанавливается дома. Народный артист обратился в больницу в конце марта, и у него диагностировали COVID-19.

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