Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?

После того, как в российских регионах ввели режим самоизоляции, большинство граждан последовали рекомендациям Роспотребнадзора, ограничили общение с другими людьми и остались дома. Однако некоторые вынуждены продолжать работать в окружении коллег или ежедневно пересекаться с теми, кто постоянно выходит на улицу. Так, например, с такой проблемой столкнулись жильцы коммунальных или съемных квартир, где для нескольких человек, которые берегут свое здоровье, другие (кто отправляется в офис и т. д.) могут стать потенциальным источником заражения. Что делать в такой ситуации, в интервью 5-tv.ru рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Необходимо свести риск заражения к минимуму. Для этого нужно использовать маски, для этого нужно регулярно мыть руки и стараться максимально дистанцироваться, то есть находиться дальше от другого человека хотя бы на два метра», — посоветовал врач.

Он признал, что все эти меры не дадут стопроцентной защиты, но позволят снизить вероятность заражения. Что касается масок, то они, по мнению эксперта, способны предотвратить проникновение вируса через рот и нос, однако не меньшую угрозу несут поверхности предметов, на которых могут оседать частицы.

«Маски в какой-то мере защищают, в зависимости еще от их конструкции, если они достаточно плотные, плотно прилегают, то они в какой-то мере защищают. <…> Маска с высокой вероятностью может защитить, но не полностью. Кроме того, в глаза же вирус тоже может попадать. Очень важным путем заражения является путь, когда человек контактирует с поверхностями, на которых может быть вирус, и переносит это на лицо, нос, глаза. <…> Поэтому нужно протирать эти поверхности, мыть руки почаще», — рекомендовал Альтштейн.

Он не стал исключать, что дома COVID-19 можно заразиться через еду или воду. В таком случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекцию. Однако, по мнению эксперта, возможность подхватить коронавирус таким способом, довольно мала.

«На всякий случай нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов — обычная защита для предупреждения кишечных инфекций», — отметил вирусолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что от COVID-19 за сутки выздоровели 1770 россиян. В частности, 297 человек за сутки выписаны в Москве, 271 человек в Петербурге, 99 в Дагестане. Всего в стране вылечились 19 685 человек.

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