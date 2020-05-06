Эпидемия пойдет на спад? Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 при теплой погоде

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью 5-tv.ru спрогнозировал изменение эпидемиологической ситуации с наступлением лета. По словам эксперта, велика вероятность, что при высокой температуре распространение COVID-19 снизится.

Как пояснил специалист, дело вовсе не в том, что под солнечными лучами коронавирус погибнет. Спад эпидемии может быть связан с укреплением иммунитета людей и изменением их образа жизни — как правило, в теплое время они не прячутся в помещениях, где сложно избежать скопления народа.

«Скорее всего, хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса. Это не потому что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как это зимой. Мы рассчитываем на то, что летом эпидемия будет снижена», — подчеркнул Альтштейн.

Ранее вирусолог рассказал, как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19. Пока часть населения соблюдает самоизоляцию, другие работают или пересекаются с теми, кто постоянно выходит из дома — например, в коммунальной квартире. Как быть в такой ситуации, в интервью 5-tv.ru рассказал Анатолий Альтштейн.

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