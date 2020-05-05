Надежда Бабкина после госпитализации призвала фанатов дружно спеть «День Победы»
Видеообращение народной артистки к поклонникам опубликовано на ее странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @ngbabkina
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина после госпитализации второй раз обратилась к фанатам. На этот раз звезда, вылечившаяся от двусторонней пневмонии, поздравила подписчиков с наступающим Днем Победы и предложила в знак уважения ко всем, кто принимал участие в боевых действиях, дружно исполнить песню «День Победы». Поскольку в этом году в связи с пандемией коронавируса нельзя собраться вместе в жизни, исполнительница призвала принять участие в акции в онлайн-формате.
«Давайте объединяться, находиться дома в кругу родных и близких, которые живут вместе с вами. И, в конце концов, в деревне выйдете во двор, включайте прямую связь, объединяйтесь и давайте все вместе будем петь песню, которая стала по сути народной! <…> Акция называется „День Победы на разных языках“. Поем, как можем. Главное — от души и от сердца», — обратилась к пользователям Бабкина.
В завершение видеоролика она исполнила знаменитую композицию «День Победы» на русском языке и сказала, что к ней могут присоединиться представители других национальностей.
Фанаты отметили, что после выписки Бабкина выглядит очень энергичной, здоровой и полной сил.
Ранее 5-tv.ru писал, что Надежду Бабкину выписали из больницы. Звезда была госпитализирована с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония» 1 апреля. Медики боролись за жизнь 70-летней артистки, для этого ее даже вводили в состояние искусственной комы.
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