Число вылеченных от COVID-19 россиян приближается к 20 тысячам. За сутки из больниц были выписаны почти тысяча восемьсот человек.

Зарегистрировано свыше десяти тысяч новых случаев заражения. Всего в стране - больше ста пятидесяти пяти тысяч инфицированных. Жертвами COVID-19 стали почти полторы тысячи человек. Проведено четыре с половиной миллионов тестов.

Московские предприятия увеличивают мощности для производства масок и других средств защиты. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин во время визита на завод по производству материалов для медицины. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подтвердил, что за два месяца Россия справилась с задачей по производству масок. Сейчас предприятия страны производят более восьми миллионов штук в сутки, к концу мая это число увеличится еще на два миллиона.

Защитные маски пригодятся в регионах, где власти вводят масочный режим. В ближайшее время это планируют сделать в семи районах Ленинградской области. А в Псковской области пошли еще дальше - в скором времени в общественных местах обязательными станут не только маски, но и перчатки.

В Дагестане на въезд и выезд закрыли Хасавюрт. Передвижение транспорта внутри города также запрещено. Все ранее выданные пропуска аннулированы.

В связи с самоизоляцией россиян спрос на пригородные перевозки сократился вдвое. Федеральная антимонопольная служба разрешила регионам самостоятельно сокращать число электричек или пересматривать тарифы. Но при этом особо отмечается, что цена билетов расти не должна.

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