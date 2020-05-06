Число вылеченных от COVID-19 россиян приближается к 20 тысячам
За два месяца Россия справилась с задачей по объему производимых масок для защиты В сутки сейчас производится более восьми миллионов штук.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
Число вылеченных от COVID-19 россиян приближается к 20 тысячам. За сутки из больниц были выписаны почти тысяча восемьсот человек.
Зарегистрировано свыше десяти тысяч новых случаев заражения. Всего в стране - больше ста пятидесяти пяти тысяч инфицированных. Жертвами COVID-19 стали почти полторы тысячи человек. Проведено четыре с половиной миллионов тестов.
Московские предприятия увеличивают мощности для производства масок и других средств защиты. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин во время визита на завод по производству материалов для медицины. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подтвердил, что за два месяца Россия справилась с задачей по производству масок. Сейчас предприятия страны производят более восьми миллионов штук в сутки, к концу мая это число увеличится еще на два миллиона.
Защитные маски пригодятся в регионах, где власти вводят масочный режим. В ближайшее время это планируют сделать в семи районах Ленинградской области. А в Псковской области пошли еще дальше - в скором времени в общественных местах обязательными станут не только маски, но и перчатки.
В Дагестане на въезд и выезд закрыли Хасавюрт. Передвижение транспорта внутри города также запрещено. Все ранее выданные пропуска аннулированы.
В связи с самоизоляцией россиян спрос на пригородные перевозки сократился вдвое. Федеральная антимонопольная служба разрешила регионам самостоятельно сокращать число электричек или пересматривать тарифы. Но при этом особо отмечается, что цена билетов расти не должна.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 6 мая
- Татьяна Васильева рассказала об обстоятельствах заражения
- 6 мая
- В Петербург прибыли вывозные рейсы из США и Вьетнама
- 5 мая
- Когда РФ войдет в ТОП-5 стран по числу заболевших COVID-19?
- 5 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 5 мая
- 5 мая
- Российские предприятия увеличили производство материалов для медицинских масок
- 5 мая
- Не пижама, а выходная одежда: как организовать работу на «удаленке»
- 5 мая
- Вечеринки, прогулки или работа? Как разные знаки зодиака выйдут из самоизоляции
- 5 мая
- Почти половина россиян заявили о желании выйти на прогулку
- 5 мая
- Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
- 5 мая
- Правительство разрешило регионам не платить по бюджетным кредитам
Читайте также
94%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?