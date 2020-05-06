Татьяна Васильева рассказала об обстоятельствах заражения

Известная российская актриса Татьяна Васильева в интервью «Собеседнику» рассказала, как заболела. В настоящий момент народная артистка РФ лечится дома, у нее диагностирована двусторонняя пневмония. По словам кинозвезды, она ожидает результатов теста на коронавирус.

«Я сейчас жду результаты мазков, сама не знаю, что это. Мне подтвердили пневмонию, думаю, что это то самое. Вирус!» — поделилась знаменитость.

Татьяна Васильева утверждает, что строго соблюдала режим самоизоляции и использовала специальные защитные средства.

«Полтора месяца почти не выходила из дома. <…> Ходила в аптеку и в магазин. В маске, в перчатках, вся проспиртованная, в каких-то гелях намазанная. Ручки в квартире протираю постоянно специальным раствором», — сказала она.

Сейчас Татьяна Васильевна находится в неведении. Она говорит, что в случае необходимости готова отправиться в больницу. При этом отмечает — помочь вылечиться ей может и знакомый доктор.

«У меня все уже упаковано таблетками, если что, закажу себе инъекции в легкое, в сердце. Есть надежный врач», — заявила артистка.

1 мая стало известно, что 73-летняя Татьяна Васильева слегла с температурой и кашлем. Медики диагностировали у актрисы двустороннюю пневмонию. В настоящий момент она лечится дома антибиотиками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии, побывав в медучреждении.

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