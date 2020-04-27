Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам в День Победы

Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам Великой Отечественной войны и россиянам 9 мая в связи с Днем Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да», — ответил Песков агентству РИА Новости на вопрос, выступит ли президент с обращением к россиянам 9 мая.

Некоторые телеканалы уже опубликовали программу, согласно которой в 9:00 будет показано обращение главы государства.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее российские ветеранские организации обратились к Владимиру Путину с просьбой отложить парад Победы в Москве. В Кремле обещали рассмотреть это обращение.

После этого президент принял решение о переносе всех массовых мероприятий в честь 75-летия Победы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом глава государства подчеркнул, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» непременно состоятся в 2020 году, который объявлен Годом памяти и славы.

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