Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам в День Победы
Очередное выступление президента РФ анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам Великой Отечественной войны и россиянам 9 мая в связи с Днем Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да», — ответил Песков агентству РИА Новости на вопрос, выступит ли президент с обращением к россиянам 9 мая.
Некоторые телеканалы уже опубликовали программу, согласно которой в 9:00 будет показано обращение главы государства.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее российские ветеранские организации обратились к Владимиру Путину с просьбой отложить парад Победы в Москве. В Кремле обещали рассмотреть это обращение.
После этого президент принял решение о переносе всех массовых мероприятий в честь 75-летия Победы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом глава государства подчеркнул, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» непременно состоятся в 2020 году, который объявлен Годом памяти и славы.
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