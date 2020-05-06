Кокорин объяснил, почему возмещать ущерб телеведущей Мамаеву пришлось в одиночку

Александр Кокорин в интервью 5-tv.ru объяснил, почему возмещать ущерб за разбитый в ходе конфликта в октябре 2018 года Mercedes ведущей Первого канала Ольге Ушаковой Павлу Мамаеву пришлось в одиночку. Ранее сегодня адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что футболист выплатил телеведущей 321 тысячу рублей. При этом, по словам юриста, решение сделать это единолично Павел принял сам.

По словам Александра Кокорина, его суд не обязывал возмещать ущерб, а Мамаев обещал возместить ущерб еще в ходе процесса.

«Никого суд не обязывал. Там это видно было на видео, что повредили машину и кто повредил. Поэтому кто повредил ребята сказали, что без проблем готовы все это выплатить на тот момент, еще давно. Но это выплыло сейчас, и поэтому так получилось», — пояснил спортсмен.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, что в марте телеведущая Ольга Ушакова (по паспорту Маслий) подала иск о компенсации материального ущерба к Александру Кокорину, его брату Кириллу, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому. Нанесенные ее машине повреждения она оценила в 321 тысячу рублей.

В октябре 2018 года печально знаменитая четверка повздорила с водителем Ушаковой у гостиницы «Пекин» в Москве. В результате драки мужчина получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушибы. У Mercedes было разбито стекло и повреждена задняя дверь.

Позже в тот же день та же компания ввязалась в конфликт в кафе на Большой Никитской. В драке пострадали директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

В мае 2019 года суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к одному году и пяти месяцам колонии общего режима, а братьев Кокориных — к полутора годам. Осенью прошлого года все они вышли из колонии по УДО.