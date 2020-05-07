Петербург поставил антирекорд по индексу самоизоляции, рухнув до двух баллов

Северная столица в среду поставила антирекорд по индексу самоизоляции. Один и девять десятых балла. То есть, больше половины жителей Петербурга вышли на улицы. Некоторые целыми семьями устремились на пляжи и в парки. Многим пришлось объясняться с полицейскими.

«Почему вы находитесь на территории парка, который закрыт?»

«Это парк?»

«Да».

«Я знаю, что там парк»

«Нет, он и здесь, и там».

«Да, вы что? Я, значит, ошиблась…»

Нарушителям самоизоляции грозят штрафы от четырех до пяти тысяч рублей.

Пятьдесят тысяч на двоих придется заплатить блогерам, которые в минувшие выходные демонстративно пожарили шашлыки в центре города. В суде молодые люди держались уже не так раскованно. Они признали вину и раскаялись.

«Если только извиниться перед всеми. Все такой резонанс сделали. Не ожидали, что все так произойдет», — публично раскаялись молодые люди.

В среду полицейские Петербурга задержали еще одного нарушителя карантина, предполагаемого организатора авто-вечеринки на Крестовском острове. Им оказался 23-летний уроженец Ростовской области. На допросе молодой человек признался, что находился среди стритрейсеров, но гонок не устраивал. Его вину определит суд.