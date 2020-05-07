«На Берлин», «Можем повторить»: брендированные маски как бизнес на памяти

Великий праздник, благодаря креативным предпринимателям, оказался на носу в буквальном смысле слова.

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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Некоторым находчивым коммерсантам в преддверии 9 мая пришлось напоминать, что значат символы Победы.

В интернете выставили на продажу медицинские маски с Георгиевскими лентами и надписями «Спасибо деду за победу». Просили за них в несколько раз больше, чем за обычные.

Максим Облендер поговорил с производителями сувенирно-защитной продукции и вот, что из этого получилось.

С орденами и знаменами, с благодарностью ветеранам и надписями «Гитлер капут!» — защитные маски с символикой Дня Победы заполонили интернет-магазины. Праздник на носу! Вернее, может буквально на нем оказаться, были бы деньги и интернет. Привезут за два дня.

Маски приехали в пункт доставки. Стоит отметить, что цена чистой без рисунка была 150 рублей. Но если взять с танком и надписью «На Берлин» или Георгиевской лентой стоимость возрастает в три с лишним раза. За две маски мы заплатили 1000 рублей. С точки зрения поддержки бизнеса в непростой период — можно потратиться. Вот только вряд ли в такой маске вы поймаете на себе восхищенные взгляды прохожих. Да и от коронавируса она гарантированно защитить не сможет. Хоть танк нарисуй, хоть самолет.

Рекламные уловки здесь, словно при продаже мебели или техники: «Спешите! Всего 600 рублей вместо 990!». В разговоре руководство не скрывает — им нет разницы на чем делать деньги.

«У нас такая бизнес-модель. Все, что актуально мы отрабатываем, если актуален День Победы — мы его запускаем», — поясняет директора компании по печати изображений на футболках Василий Левченко.

«На Берлин», «Можем повторить» — и вот уже праздник со слезами на глазах напоминает маскарад. К совести предпринимателей взывают ветераны. Для Нины Дробиткиной и Георгиевская лента, и блокадный хлеб, и знамя Победы больше, чем просто рисунки на маске. За каждым из этих предметов — голод, борьба за жизнь, слезы и память.

«Я считаю, что это недопустимо, что всем нам нужно относиться к Георгиевской ленточке с большим уважением. Использовать ее именно как символ Победы, символ праздника, а не в целях наживы!» — призывает житель блокадного Ленинграда Нина Дробиткина.

Но юридически все чисто — статус ленты, как символа Победы, не закреплен. Есть рекомендации: ее нельзя продавать и использовать для продвижения товара, но и те необязательные. Вот и мелькают на прилавках черно-оранжевые этикетки водки, сосисок, наборы суши, тапочки с фронтовыми фото, чехлы для телефона. Теперь и маски, которые в условиях пандемии стали товаром первой необходимости.

«Это неадекватный посыл. Продавать символы Победы — это величайший грех! Маски, которые они выпускают, они могли бы передать тем, кто находится сегодня на передовой», — считает член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов.

Бизнес безусловно должен приспосабливаться, хочешь продавать маски, пожалуйста, чтобы производство не простаивало, чтобы было чем платить зарплату. Этот модный дом, наряду с пальто теперь выпускает средства защиты. Но без символики — попользовался и выкинуть не жалко — это не Георгиевскую ленту в урну кидать.

«Маска является средством индивидуальной защиты, а не каким-то кичем, на котором можно написать что-то, особенно в символику Дня Победы», — подчеркивает модельер Екатерина Смолина.

В Ханты-Мансийском автономном округе казаки пообещали — будут снимать ленточки с бутылок водки. В Чите госпиталь для ветеранов подает заявление на мошенников в полицию — контора, штампующая маски победы, обещала, что 30 рублей с каждой пойдут госпиталю. Но о таком «добром деле» здесь впервые слышат. А столичная фирма, чей директор раскрыл нам бизнес-модель, неожиданно заблокировала продажу масок, прежде чем вышел этот сюжет. Тоже — одна маленькая, но победа!

Тема:
День Победы
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