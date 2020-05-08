Европейские страны заявляют об отмене усиленных мер безопасности из-за COVID-19
Тем временем, число зараженных коронавирусом по всему миру приблизилось к 3,8 млн человек, самая сложная обстановка по-прежнему в США.
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Фото, видео: EPA\TASS, 5-tv.ru
Число зараженных коронавирусом по всему миру достигло отметки почти в три миллиона 800 тысяч человек. И миллион 220 тысяч из них — в США, там по-прежнему самая сложная обстановка. Переломить ситуацию не удается, хотя, по заверениям властей, медики делают все возможное. Дональд Трамп уже заявил, что пандемия оказалась страшнее, чем теракты 11 сентября и атака на Перл-Харбор. От пневмонии нового типа в Штатах скончались свыше 73 тысяч американцев. Высокую смертность и заболеваемость президент списал на несовершенство системы здравоохранения, которую ввела предыдущая администрация.
«Obamacare — это катастрофа. Просто ужасная система страхования. Мы планируем ликвидировать ее. Необходима хорошая система, которая бы полностью включала существующие услуги за гораздо меньшие деньги. Сейчас медицинские страховки дорогие, услуги по ним ужасные, и это просто несправедливо», — заявил Дональд Трамп.
В Европе все больше стран заявляют об отмене усиленных мер безопасности. В Сербии с сегодняшнего дня официально отменен режим чрезвычайного положения. За это проголосовало большинство депутатов парламента.
А в Польше коронавирус вмешался в политическую жизнь. Правящая коалиция заявила, что президентские выборы, намеченные на 10 мая, переносятся на более поздний срок из-за пандемии. Парламент разрешил голосовать дистанционно — по почте.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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