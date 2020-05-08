Ремонт действующей трассы и одновременно памятника военных лет провели всего за месяц — в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Белинский Юрий/Фотохроника ТАСС, 5-tv.ru

В Ленинградской области отремонтировали «Дорогу жизни». Это действующая трасса Петербург — Морье и одновременно памятник военных лет. Трасса, которая вела из блокадного Ленинграда к Ладоге и была единственным путем, соединяющим осажденный город со страной.

Ремонт провели всего за месяц — в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Инженеры применили современный метод «суперпейв» — асфальтовое покрытие подобрали не по стандарту, а с учетом интенсивности движения и особенностей климата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обновлении в Петербурге освещения площади Победы и монумента защитников Ленинграда.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:10
ТОП-5 имен девочек, обладательницы которых очаровывают с первых секунд
3:56
Дуров раскритиковал США и назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
3:42
Самоизоляция не помеха: Брэд Питт регулярно встречается с Алией Шокат
3:28
«Дорогу жизни» отремонтировали в Ленинградской области
3:14
Гуф выпустил альбом о борьбе с депрессией
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок