«Дорогу жизни» отремонтировали в Ленинградской области

В Ленинградской области отремонтировали «Дорогу жизни». Это действующая трасса Петербург — Морье и одновременно памятник военных лет. Трасса, которая вела из блокадного Ленинграда к Ладоге и была единственным путем, соединяющим осажденный город со страной.

Ремонт провели всего за месяц — в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Инженеры применили современный метод «суперпейв» — асфальтовое покрытие подобрали не по стандарту, а с учетом интенсивности движения и особенностей климата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обновлении в Петербурге освещения площади Победы и монумента защитников Ленинграда.