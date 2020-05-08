«Дорогу жизни» отремонтировали в Ленинградской области
Ремонт действующей трассы и одновременно памятника военных лет провели всего за месяц — в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником
Фото, видео: Белинский Юрий/Фотохроника ТАСС, 5-tv.ru
В Ленинградской области отремонтировали «Дорогу жизни». Это действующая трасса Петербург — Морье и одновременно памятник военных лет. Трасса, которая вела из блокадного Ленинграда к Ладоге и была единственным путем, соединяющим осажденный город со страной.
Ремонт провели всего за месяц — в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Инженеры применили современный метод «суперпейв» — асфальтовое покрытие подобрали не по стандарту, а с учетом интенсивности движения и особенностей климата.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об обновлении в Петербурге освещения площади Победы и монумента защитников Ленинграда.
Читайте также
87%
0.15 80.06
0.94
Нашли ошибку?