За пять дней до этого отца 20-летней нарушительницы госпитализировали в Коммунарку.

Дочь миллиардера Жукова задержали на закрытой территории на Рублевке

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Дочь миллиардера Юрия Жукова 20-летнюю Софью задержали на территории элитного пансионата на Рублевском шоссе в Подмосковье. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 27 марта в деревне Маслово. По предварительной информации, Софья Жукова и ее приятель Николай Костенко каким-то образом проникли на охраняемый объект. Раньше пансионат был частью оздоровительного комплекса «Рублево-Успенский», однако позже его передали на баланс Росгвардии.

На территории апарт-отеля, расположенного в сосновом лесу, есть русская баня, сауна, теннисный корт, ресторан и прочие блага цивилизации. В феврале пансионат закрыли, с тех пор вход туда осуществляется исключительно по пропускам. Учреждение охраняют сотрудники Нацгвардии, именно они обнаружили Софью Жукову и ее друга. Пока неизвестно, с какой целью молодые люди пробрались на закрытую территорию.

22 марта стало известно, что миллиардер Юрий Жуков попал в больницу в Коммунарке. Получается, что его дочь решила проникнуть в пансионат через пять дней после госпитализации отца.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвич пробрался в закрытую на карантин школу, чтобы поиграть на компьютере.

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