В Минздраве спрогнозировали сроки активного распространения COVID-19 в России
По мнению главного внештатного инфекциониста министерства Елены Малинниковой, принятые меры не позволят вирусу циркулировать более 100 дней.
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Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru
Активное распространение COVID-19 среди жителей России будет продолжаться как минимум до июня. Такое мнение высказала в телеэфире главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
«Если считать, что в марте месяце началось активное распространение вируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами», — приводит слова медика ФАН.
При этом Малинникова не исключила, что коронавирус может продолжить активно распространяться и после июня, но выразила надежду, что предпринимаемые властями меры не позволят инфекции циркулировать дольше 100 дней.
По мнению специалиста, впоследствии нынешний коронавирус станет таким же сезонным заболеванием, как вирусы гриппа, «займет свое место среди других».
Как ранее сообщал 5-tv.ru, за прошедшие сутки в России выявлено более 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 177 тысяч заболевших в 85 регионах. Скончались с начала пандемии 1 625 человек, более 23 тысяч выздоровели.
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