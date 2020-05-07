По мнению главного внештатного инфекциониста министерства Елены Малинниковой, принятые меры не позволят вирусу циркулировать более 100 дней.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Активное распространение COVID-19 среди жителей России будет продолжаться как минимум до июня. Такое мнение высказала в телеэфире главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

«Если считать, что в марте месяце началось активное распространение вируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами», — приводит слова медика ФАН.

При этом Малинникова не исключила, что коронавирус может продолжить активно распространяться и после июня, но выразила надежду, что предпринимаемые властями меры не позволят инфекции циркулировать дольше 100 дней.

По мнению специалиста, впоследствии нынешний коронавирус станет таким же сезонным заболеванием, как вирусы гриппа, «займет свое место среди других».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, за прошедшие сутки в России выявлено более 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 177 тысяч заболевших в 85 регионах. Скончались с начала пандемии 1 625 человек, более 23 тысяч выздоровели.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
8 мая
Путин добавил электрички и водный траспорт в список пострадавших отраслей
7 мая
Российские звезды лишатся заграничной недвижимости из-за коронавируса
7 мая
В масках и перчатках: режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
7 мая
Трамп заявил о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
7 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 7 мая
7 мая
Возлюбленная актера Никиты Ефремова заразилась коронавирусом
7 мая
Коронавирус обнаружен у 55 медиков и пациентов МСЧ «Нефтяник» в Тюмени
7 мая
В Крыму заявили о возможной отмене курортного сезона из-за коронавируса
7 мая
Семьи погибших в борьбе с COVID-19 медиков получат страховые выплаты
7 мая
В Ростуризме рассказали о значении отрасли для экономики страны

Читайте также

+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:09
Помощь по зову сердца: как волонтеры заботятся о самых уязвимых в период пандемии
0:55
Участник шоу «Холостяк» получил травму позвоночника прямо на съемках
0:41
Путин добавил электрички и водный траспорт в список пострадавших отраслей
0:26
Данила Козловский пожаловался на тяготы отцовства
0:14
Матвиенко: На политиках лежит особая ответственность за сохранение исторической правды
0:02
Марк-ключник: Что нужно и чего нельзя делать 8 мая

Сейчас читают

В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок