В России за сутки 2 476 человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в России 2 476 человек смогли полностью вылечиться от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Отмечается, что за весь период из медучреждений выписаны 23 803 пациента.

В Москве за сутки выздоровели 769 человека, в Подмосковье — 158, в Волгоградской области — 85, в Северной Осетии — 83, в Нижегородской области — 71 и в Воронежской области — 70.

За сутки в России выявлено 11 231 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в РФ зарегистрировано 177 160 заболевших коронавирусом в 85 регионах, из них скончались 1 625 человек. Проведено более 4,8 миллиона тестов.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи Приморья вылечили от коронавирусной инфекции 94-летнего ветерана.

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