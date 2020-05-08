Любовь Успенская готовится к съемкам в Playboy в роли зайки

Подписчики отговаривают 66-летнюю королеву русского шансона от участия в откровенной фотосессии.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Журнал Playboy пригласил на съемки российскую певицу Любовь Успенскую. Об этом королева русского шансона сообщила на своей станице в Instagram.

«Playboy пригласили на съемку. Вживаюсь в роль зайки. Ушки навострила, морковь подготовила», — написала Успенская.

Instagram @uspenskayalubov_official

Певица добавила хэштег «юмор», однако на него обратили внимание далеко не все ее подписчики. Некоторые с недоумением восприняли намерение 66-летней Успенской сняться в откровенной фотосессии и посоветовали ей сначала сбросить вес, пишет ФАН.

«Образ, конечно, подходит. Но располневшей вам я бы не советовал конкурировать с красивыми моделями!»

«Лицо почему такое мягкое, пухлое?»

«Макияж решает, но все равно далеко не красотка», — написали злопыхатели.

Многие, напротив, поддержали намерение певицы. Пользователи массово называют Успенскую красоткой и признаются, что будут с нетерпением ждать выхода журнала с ней на обложке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская поразила подписчиков, выложив фото топлес. Также она будоражила фанатов снимками в мини-платье, через который просвечивал ее бюст. Кроме того, певица делилась откровенным фото из душа.

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