Любовь Успенская готовится к съемкам в Playboy в роли зайки
Подписчики отговаривают 66-летнюю королеву русского шансона от участия в откровенной фотосессии.
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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official
Журнал Playboy пригласил на съемки российскую певицу Любовь Успенскую. Об этом королева русского шансона сообщила на своей станице в Instagram.
«Playboy пригласили на съемку. Вживаюсь в роль зайки. Ушки навострила, морковь подготовила», — написала Успенская.
Певица добавила хэштег «юмор», однако на него обратили внимание далеко не все ее подписчики. Некоторые с недоумением восприняли намерение 66-летней Успенской сняться в откровенной фотосессии и посоветовали ей сначала сбросить вес, пишет ФАН.
«Образ, конечно, подходит. Но располневшей вам я бы не советовал конкурировать с красивыми моделями!»
«Лицо почему такое мягкое, пухлое?»
«Макияж решает, но все равно далеко не красотка», — написали злопыхатели.
Многие, напротив, поддержали намерение певицы. Пользователи массово называют Успенскую красоткой и признаются, что будут с нетерпением ждать выхода журнала с ней на обложке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская поразила подписчиков, выложив фото топлес. Также она будоражила фанатов снимками в мини-платье, через который просвечивал ее бюст. Кроме того, певица делилась откровенным фото из душа.
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