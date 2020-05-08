Слишком частое мытье рук не снижает, а увеличивает шансы инфицирования COVID-19.

Антисептики оказались не спасением от коронавируса, а фактором риска заражения

Фото: ТАСС / ROLEX DELA PENA

Тема:
Эпидемия коронавируса

Слишком частое использование антисептиков вместо защиты от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 может привести к противоположным результатам. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог поликлиники № 4 управления делами президента РФ Настасия Вережникова.

«Спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут способствовать развитию раздражения кожи и возникновению контактного или аллергического дерматита», — сказала Вережникова в видео, опубликованном на странице управделами во «ВКонтакте».

Она добавила, что симптомами дерматита являются покраснения, шелушения и мелкие трещинки на руках. Все это свидетельствует о том, что защитный слой кожи не успевает восстанавливаться между мытьем рук.

«Это и есть проявление контактного дерматита, который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм», — подчеркнула врач.

Чтобы избежать проблем с кожей рук, нужно пользоваться увлажняющими и питательными средствами. Например, подойдет крем, содержащий в своем составе ланолин, воск, натуральные масла и витамины.

Как отмечают «Дни.ру», пользоваться спиртосодержащими антисептиками можно не более двух раз в день. Мыть руки не рекомендуется более шести раз в сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о правилах использования санитайзера рассказал известный детский врач Евгений Комаровский. Советами он поделился, отвечая на один из «веселых вопросов о коронавирусе».

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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