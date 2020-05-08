Минобороны рассекретило документы о пражской операции 1945 года
Бои за столицу Чехии продолжались даже после капитуляции Германии.
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Фото, видео: ТАСС / Евзерихин Эммануил, 5-tv.ru
В преддверии 75-й годовщины Победы Центральный архив Минобороны рассекретил документы о пражской операции. Бои за чешскую столицу стали последними в Великой Отечественной войне, они завершились уже после подписания акта о капитуляции Германии.
Доступ открыли к уникальным фотографиям, планам полководцев и отчетам офицеров с поля боя. Активное участие в освобождении города приняла 4-я гвардейская танковая армия. 9 мая в четыре часа утра бойцы первыми вошли в город. Наградные листы свидетельствуют о том, какое мужество и героизм проявили красноармейцы.
К примеру, лейтенант Степан Бедненко сразу после взятия Берлина со своим взводом танков Т-34 совершил 200-километровый марш-бросок к Праге. Боевые машины ворвались в город и помогли освободить несколько кварталов. Эти и другие свидетельства мужества солдат Красной Армии можно найти в специальном разделе «Последний бой перед Победой».
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